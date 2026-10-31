Contrasto allo spaccio di droga, 20 arresti in diverse zone di Roma e del litorale

ROMA (ITALPRESS) – Dalle cessioni di droga documentate sul posto ai controlli su strada, fino alle perquisizioni personali, veicolari e domiciliari: prosegue l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, Dipartimento Criminalità Diffusa e Grave, per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella Capitale e sul litorale romano.

Gli interventi effettuati negli ultimi giorni hanno portato all’arresto di 20 persone, gravemente indiziate, a vario titolo, di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A Ostia Antica, tre persone, due donne italiane di 25 e 36 anni e un uomo italiano di 37 anni, sono state arrestate dai Carabinieri dopo un servizio di osservazione. Nel corso dell’intervento è stata documentata la cessione di cinque panetti di hashish, del peso di circa 100 g ciascuno, per un totale di circa 500 g. Ad Acilia, un italiano di 35 anni è stato arrestato dopo un controllo su strada e una successiva perquisizione domiciliare, nel corso dei quali è stato trovato in possesso di 159 g di marijuana suddivisi in dosi, 240 euro in contanti e materiale per la pesatura e il confezionamento della sostanza. A Castel Fusano, un italiano di 39 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di sei involucri contenenti complessivamente 564 g di cocaina, occultati in una fioriera interrata.

Nel quartiere Casal Bruciato, due uomini, un italiano di 26 anni e un cittadino albanese di 21 anni, sono stati arrestati nell’ambito di un servizio di osservazione. I militari avrebbero sorpreso il primo mentre cedeva hashish al secondo, trovato successivamente in possesso di cocaina. Le perquisizioni hanno inoltre consentito di rinvenire altro hashish, materiale per il confezionamento e denaro contante, per un totale di 775 euro sequestrati. Nel quadrante compreso tra via Casilina e Appio San Giovanni, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino peruviano di 23 anni, trovato in possesso di marijuana, hashish e metanfetamina. Nel quartiere Collatino, un italiano di 48 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre cedeva cocaina a un acquirente. Nel corso delle successive perquisizioni sono stati sequestrati anche hashish, crack, denaro contante e una carta d’identità elettronica priva di microchip. A Centocelle, due persone, un uomo italiano di 37 anni e una donna di nazionalità polacca di 26 anni, sono state arrestate dopo un controllo su un’autovettura. I militari hanno rinvenuto 33 g tra cocaina e crack e 295 euro in contanti. A Torrenova, infine, due uomini italiani di 54 e 52 anni sono stati arrestati dopo un’attività di osservazione e pedinamento. Le successive perquisizioni hanno permesso di sequestrare 20 g di cocaina.

Nel quartiere Città Giardino, un italiano di 54 anni è stato arrestato durante un controllo a bordo di un’autovettura, nel corso del quale sono stati sequestrati 14 g di crack, 1 g di cocaina e 400 euro in contanti. In via Nemorense, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un italiano di 64 anni, trovato in possesso di 37 g di cocaina suddivisi in 29 dosi e 110 euro in contanti. Nella zona di Prima Porta, una donna italiana di 48 anni è stata arrestata dopo essere stata sorpresa mentre cedeva una dose di cocaina. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di cocaina e crack, suddivisi in dosi, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento. A La Storta, un italiano di 62 anni è stato arrestato dopo essere stato notato mentre cedeva cocaina a un acquirente. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire altra sostanza stupefacente, materiale per la pesatura e un coltello a serramanico. Nel quadrante Trionfale, un cittadino marocchino di 38 anni è stato arrestato dopo una perquisizione personale e domiciliare che ha permesso di sequestrare 16 g di cocaina e 10 g di hashish. A piazza San Giovanni, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un cittadino slovacco di 27 anni, trovato a bordo di un’autovettura a noleggio in possesso di 43 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 17 g. In via dei Frassini, i Carabinieri hanno arrestato un italiano di 50 anni dopo averlo notato mentre cedeva un involucro di cocaina a un acquirente. La successiva perquisizione del veicolo da lui utilizzato ha permesso di rinvenire altri 40 g di cocaina suddivisi in 74 involucri, 5 g di crack suddivisi in 17 involucri, circa 20 g di hashish e 200 euro in contanti.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

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