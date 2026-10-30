ROMA (ITALPRESS) – Lungo corteo, con oltre centomila persone secondo i manifestanti, a Roma, per lo sciopero indetto dall’Usb. Il lungo serpentone è partito da piazza dei Cinquecento. Molti gli studenti, fianco a fianco con i lavoratori. Realizzato un flash mob per rappresentare i bombardamenti lungo la Striscia di Gaza.

Il corteo di Roma è poi arrivato nel piazzale di Porta Pia dove è presente la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Alla testa del corteo anche due trattori e gli agricoltori che urlano “Vergogna. Affacciati Salvini, mettici la faccia se ce l’hai. Gli agricoltori sono qui perché falliscono tutti i giorni”. Presenti anche esponenti del Movimento per il diritto ad abitare: “Questo Ministero non ha fatto nulla per le politiche abitative. La pacchia è finita, in tutta Europa le piazze si riempiono. Questo governo se ne deve andare”. Fischi e cori contro il vicepremier, Matteo Salvini, che al momento proprio nella sede del Mit sta tenendo una conferenza stampa. Diverse le forze dell’ordine schierate in tenuta antisommossa, ma al momento non ci sono tensioni e disordini.

– foto xb1/Italpress –

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