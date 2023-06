ROMA (ITALPRESS) – “La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato il riparto per l’annualità 2022 delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”. Lo dice in una nota Massimiliano Maselli, assessore ai servizi sociali della Regione Lazio. Il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituito dalla Legge 112/2016, disciplina le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perchè gli stessi non sono in grado di fornire adeguato sostegno genitoriale, nonchè in vista del venir meno del sostegno familiare.

“Le finalità del Fondo – spiega Maselli – sono indicate dalla Legge ‘Dopo di noì e riguardano l’attivazione e il potenziamento dei programmi di intervento per il supporto alla domiciliarità in abitazioni che riproducano le condizioni della casa familiare, uniti alla realizzazione di interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing. Oggi – afferma l’Assessore – è fondamentale sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di indipendenza abitativa”.

