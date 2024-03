ROMA (ITALPRESS) – “La SIAE si dichiara perfettamente in linea con la posizione espressa poco fa dal Sottosegretario Mazzi a seguito dell’odierna sentenza della Corte Europea sulla gestione collettiva del diritto d’autore”. Lo dichiara Salvatore Nastasi, presidente della Siae che aggiunge: “La pronuncia della Corte rappresenta infatti un’opportunità per definire regole chiare ed evitare possibili disparità tra gli attori coinvolti. Disporre di regole chiare in cui operare a tutela di tutti i nostri autori, nessuno escluso, costituisce senz’altro un vantaggio per la SIAE.

E’ un intervento che ci viene chiesto dall’Europa, ma soprattutto lo esige il comparto della creatività italiana, che può continuare a crescere solo se il diritto d’autore viene adeguatamente protetto, fuori e dentro i nostri confini”.

-foto ufficio stampa Siae-

(ITALPRESS).

