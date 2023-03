ROMA (ITALPRESS) – “Desta fortissima preoccupazione la decisione di Meta di interrompere le trattative con Siae per il rinnovo della licenza sul diritto d’autore e la conseguente scelta di rimuovere dai suoi social i contenuti del repertorio Siae, tanto più in un momento come questo che vede gli editori e le piattaforme impegnati in negoziati volti a tutelare il diritto d’autore sulle pubblicazioni online di carattere giornalistico”. Lo dichiara in una nota il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini.

“La nostra attenzione sul diritto d’autore è massima – sottolinea Barachini – Al fianco dell’Agcom stiamo seguendo l’evoluzione applicativa del regolamento. In merito a quanto accaduto oggi auspico sinceramente che il confronto tra Meta e Siae riprenda presto”.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com