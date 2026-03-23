Dirigente Polizia di Malta “Sequestrata mezza tonnellata di cocaina in 4 anni”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Negli ultimi quattro anni, la Polizia di Malta ha sequestrato circa mezza tonnellata di cocaina, per un valore stimato di 30 milioni di euro. Lo ha reso noto il dirigente della polizia maltese Angelo Gafà, intervistato dalla tv nazionale. Gafà ha descritto i sequestri come la prova di un cambiamento strategico volto a colpire le reti di traffico di droga piuttosto che il semplice possesso individuale. Ha osservato che oltre il 60% dei casi indagati lo scorso anno era direttamente collegato ad attività di traffico, evidenziando un rafforzamento dell’azione di contrasto.

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