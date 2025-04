Il dipartimento degli Usa chiede una revisione dei criteri per la selezione dei reparti

ROMA (ITALPRESS) – I militari delle forze armate statunitensi sono chiamati a mantenere elevati standard fisici che rappresentano il fondamento della “proiezione di potenza” di quelle che sono considerate le più forti e letali del pianeta. Il Dipartimento della Difesa ha stilato un memorandum con cui vengono stabiliti i criteri di idoneità per essere assegnati ad un Corpo armato “combattente”.

“Con l’evoluzione della natura delle guerre e la crescente complessità delle richieste ai membri del nostro Servizio – si legge in una nota -, è indispensabile valutare e perfezionare gli standard di idoneità fisica che consentono la nostra prontezza e letalità. Questo sforzo garantirà che i nostri standard siano chiari, incentrati sulla missione e riflettano le particolari esigenze fisiche poste ai nostri membri del Servizio nei vari ruoli”.

Per i ruoli dei “combattenti” di alto profilo sarà richiesta un’idoneità fisica elevata al momento della selezione che dovrà essere mantenuta per gli anni a venire per l’intera “vita operativa” del militare. “Questi ruoli, che sono fondamentali per il successo della missione militare – è stato sottolineato -, richiedono capacità fisiche eccezionali e i loro standard devono riflettere questo rigore”.

Per le occupazioni di combattimento a terra è stabilito che i militari devono evidenziare spiccate doti fisiche che permettano di poter trasportare carichi pesanti, sopportare sforzi fisici prolungati e di operare efficacemente in ambienti austeri e ostili. I membri del servizio in questi ruoli devono dimostrare velocità, forza, agilità e resistenza per affrontare le situazioni di combattimento.

Per le “forze speciali” (SOF) gli standard sono altrettanto rigorosi, includendo nuoto avanzato, arrampicata, paracadutismo e la capacità di operare in ambienti estremi. Il mantenimento delle massime prestazioni fisiche sono requisiti essenziali per eseguire missioni di altissimo livello su terreni diversi e terreni diversi e impegnativi. Per le professioni specializzate, come i sommozzatori della Marina e i tecnici che si occupano di ordigni esplosivi, l’attenzione deve essere focalizzata sulla competenza in compiti unici e impegnativi come il salvataggio acquatico, la riparazione e la demolizione. La resistenza è necessaria per affrontare lunghe ore di lavoro in condizioni fisicamente e mentalmente condizioni fisicamente e mentalmente impegnative.

In nessuna delle posizioni viene fatto riferimento al sesso dei candidati: le selezioni sono aperte a tutti, uomini e donne indistintamente. Così come non sono previsti criteri di valutazione differenti: il giudizio di idoneità si baserà esclusivamente sulle esigenze operative dell’occupazione e sulla prontezza necessaria per affrontare qualsiasi avversario.

“Questa revisione – affermano dal Dipartimento della Difesa – è un passo necessario per rafforzare la prontezza delle nostre forze e per prepararsi al futuro. Dimostrerà come il nostro dipartimento si adatta continuamente per affrontare le sfide in evoluzione e garantire l’eccellenza operativa a sostegno dei principi che ci definiscono come la forza combattente più letale ed efficace del mondo”.

