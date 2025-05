GENOVA (ITALPRESS) – “La fase A della nuova diga sarà completata entro fine 2027. La fase B, con cui andremo in gara appena arriverà il foglio del Mit che autorizza gli ultimi 142 milioni, sarà completata a fine 2027, al massimo nel primo quadrimestre del 2028. In caso siamo sempre in anticipo di tre anni”.

Lo ha spiegato Marco Bucci, presidente della Regione Liguria e commissario straordinario per la realizzazione della nuova diga foranea di Genova, a margine della commissione consiliare sulla grande opera.

Per l’aggiudicazione della fase B, che dovrà procedere in parallelo con la prima, sono previsti “60 giorni di gara, 30 giorni per l’assegnazione, magari altri 15 giorni per la stipula del contratto. Io voglio partire appena arriva la lettera del Mit. Se la lettera arriva la settimana prossima, partiamo la settimana prossima”, assicura il governatore.

Lo stato di avanzamento lavori è attualmente all’80% per quanto riguarda il blanket, cioè lo strato posato sul fondale, al 45% per le colonne di ghiaia, all’11% per lo scanno, all’8% per i cassoni e al 3% per il riempimento.

Gli extra costi, ha spiegato Bucci, sono dovuti a “qualche imprevisto” sulla fase A, tra cui il rinforzo delle colonne di ghiaia da 6 a 12 metri, e all’aumento dei prezzi delle materie prime sulla fase B.

“Il Mit – ha riferito il commissario – definanzia alcuni progetti che sono in ritardo e questi soldi li mette sulla diga. L’anno prossimo il Mef rifinanzierà i progetti in ritardo”. “L’unica cosa che dobbiamo risolvere adesso sono i nuovi cassoni da 66 metri. A luglio avremo la certezza che il cassero funziona e i cassoni si possono fare nei termini che abbiamo deciso. Queste sono le incertezze tecniche. Tutte le altre incertezze, tipo quelle della colonna, dello scanno, sono tutte risolte”, ha aggiunto Bucci.

