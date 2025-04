Difesa, Giorgetti “Spese al 2% del Pil già quest’anno”

ROMA (ITALPRESS) – “Le sfide geopolitiche sono molto complesse e il governo intende affrontarle salvaguardando la sostenibilità della finanza pubblica, il potere di acquisto delle famiglie e la competitività delle imprese. Con riferimento alle spese per la difesa e, più in generale di sicurezza, il lavoro ricognizione secondo la metodologia Nato, effettuato con particolare scrupolo, lascia ritenere che già da quest’anno saremo in grado di raggiungere l’obiettivo del 2% del Pil assunto nel 2014”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato sul Documento di finanza pubblica 2025. “Siamo oltremodo coscienti, anche alla luce delle attuali tensioni, dell’esigenza di incrementare tali spese nei prossimi anni”, ha aggiunto.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).