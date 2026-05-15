ROMA (ITALPRESS) – Termina in semifinale l’avventura di Luciano Darderi agli Internazionali d’Italia 2026, il Master 1000 Atp in scena sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma. L’azzurro – testa di serie numero 18 del tabellone – si arrende in due set di fronte al norvegese Casper Ruud, 23esimo favorito del seeding, in un match condizionato anche da un’interruzione di quasi due ore per pioggia. Pesante il 6-1 6-1 – in un’ora e cinque minuti di gioco – subito da Darderi, che ha pagato le fatiche degli ottavi di finale, vinti in rimonta contro il tedesco Zverev, e della battaglia dei quarti, dove ha avuto la meglio sul giovane spagnolo Jodar. Ruud tornerà nella top 20 Atp al termine del torneo e aspetta in finale, la prima per lui a Roma, il vincente del match di stasera tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev.

“Il tennis è uno sport ‘brutale’. Darderi oggi era stanco: veniva da match molto complicati e ha riposato poco dopo aver finito i quarti di finale a notte inoltrata. Io invece ho potuto recuperare meglio le energie fisiche e mentali: questo ha fatto la differenza. Sinner? Lui sta facendo la storia del tennis. Ha vinto cinque Masters 1000 di fila. Qui gioca davanti al suo pubblico: lo scorso anno proprio a Roma mi ‘ha preso a calci’. Proverò, se Jannik stasera batte Mevedev, a fare del mio meglio per fermarlo in finale”. Così Casper Ruud, dopo il successo contro Luciano Darderi, ai microfoni di Sky Sport.

“Ero molto stanco oggi, ma avrei potuto perdere anche se fossi stato al 100 %. Mi dispiace per i tifosi che oggi erano venuti a vedermi. Ho dato il mio massimo per tutto il torneo; oggi non ne avevo. I tempi di recupero sono stati complicati, ma sono cose che capitano nel tennis”. Queste le parole di Luciano Darderi, in conferenza stampa. “È stato un sogno, non avrei mai immaginato di poter arrivare in semifinale. È stato il torneo più bello della mia vita, il livello del mio tennis è stato alto e sicuramente avrò più fiducia nel giocare in futuro competizioni di questo livello. Sono un tennista maturo, ma ho ancora tantissimo da migliorare“, conclude Darderi, che da lunedì dovrebbe ritoccare il proprio best ranking e diventare il nuovo numero 16 del mondo.

BOLELLI E VAVASSORI IN SEMIFINALE

Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono alle semifinali del torneo di doppio degli Internazionali d’Italia 2026, il Masters 1000 Atp in scena sulla terra rossa del Foro Italico, a Roma. Gli azzurri – teste di serie numero 7 del tabellone – piegano in quasi due ore di gioco la coppia composta da Harri Heliovaara ed Henry Patten, prima forza del seeding. 7-5 7-6 (4), in un’ora e 47 minuti di gioco, il punteggio in favore della coppia italiana. L’emiliano Bolelli e il piemontese Vavassori domani si giocheranno un posto in finale contro i vincenti del match Harrison/Skupski e Arevalo/Pavic.

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