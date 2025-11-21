Diabete di tipo 2, nuove sfide per terapie, formazione e prevenzione

ROMA (ITALPRESS) - In Italia oltre 3,8 milioni di persone convivono con il diabete di tipo 2, che rappresenta circa il 90% di tutti i casi di diabete e determina un impatto stimato di oltre 20 miliardi di euro annui per il Servizio Sanitario Nazionale. A Roma è stato presentato il policy paper “Prevenire, curare, sostenere: la sfida al Diabete di Tipo 2”. Una delle priorità individuate dal policy paper, la formazione integrata dei professionisti coinvolti nella presa in carico delle persone con diabete. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con AstraZeneca Italia, conclude un percorso che nell’ultimo anno ha riunito società scientifiche, associazioni dei pazienti e istituzioni. f04/sat/gtr