Di Vita “Nuova Nissan Micra 100% elettrica, un piacere di guida unico”

ROMA (ITALPRESS) - "Arriva in Italia la nuova Nissan Micra, con un design ancora più semplice nelle linee, con interni pratici e comodi e soprattutto con un piacere di guida unico in elettrico. Con un'autonomia fino a 416 chilometri". Così Luisa Di Vita, direttore comunicazione di Nissan Italia, presentando la nuova Nissan Micra 100% elettrica nelle due versioni da 40 e 52 KWh. col/tvi/mca3