Ristorazione, il 75% degli italiani premia locali sostenibili

ROMA (ITALPRESS) - Cambia il modo di andare al ristorante per gli italiani, con una crescente attenzione alla sostenibilità e alla qualità degli ingredienti. È quanto emerge da uno studio di TheFork realizzato con YouGov. Oggi l’82% degli italiani over 24 si dichiara ancora onnivoro, ma il 75% considera molto o abbastanza importante che un ristorante adotti pratiche sostenibili, come l’uso di ingredienti locali, la riduzione degli sprechi e la presenza di opzioni vegetali. Una sensibilità ancora più marcata tra gli utenti digitali, dove la quota sale all’84%. Anche tra chi non è vegetariano o vegano, l’interesse per il plant-based è ormai diffuso: il 79% ordina piatti vegetali almeno occasionalmente, con picchi dell’88% tra i 25 e i 34 anni e del 94% tra chi segue regimi alimentari specifici. Inoltre, il 63% si dice disposto a provare ristoranti completamente vegetariani o vegani. La sostenibilità entra anche nei criteri di scelta: il 33% degli italiani considera importante l’origine locale o sostenibile degli ingredienti, percentuale che sale al 40% tra gli utenti TheFork. Restano centrali qualità e freschezza, indicate rispettivamente dal 65% e dal 62% degli intervistati. Un cambiamento che riflette nuove abitudini di consumo e che spinge il settore della ristorazione verso modelli sempre più attenti all’ambiente e alla trasparenza. mgg/azn