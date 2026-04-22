Napoli “Mission dell’Università colmare gap tra studio e lavoro”

PALERMO (ITALPRESS) - "È una delle missioni fondamentali dell’Università quella di colmare il gap che naturalmente esiste nel passaggio degli studenti dalla fine della fase formativa all’ingresso nel mondo del lavoro. Siamo in una fase particolare del sistema economico siciliano, con un grande sviluppo alle porte ma nel quale servono figure professionali competenti, format e capaci di rispondere alle sfide aperte e incerte del domani. Serve dunque che i nostri laureati abbiano capacità di muoversi a 360 gradi, mettendo insieme competenze trasversali e gestendo le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale. Una sfida complessa che possiamo vincere solo insieme alle aziende". Queste le parole di Enrico Napoli, Prorettore Vicario dell’Università degli Studi di Palermo, intervenuto a margine del Career Day 2026 di UniPa che per due giorni mette in contatto ben oltre cento aziende di respiro locale, nazionale e internazionale con gli studenti dell’ateneo. xi6/vbo/mca2