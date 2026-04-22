La moka, icona del caffè italiano, conquista il mondo

ROMA (ITALPRESS) - La moka resta uno dei simboli più riconoscibili del caffè italiano nel mondo, con oltre 500 milioni di unità vendute a livello globale. Nata nel 1933 dall’intuizione di Alfonso Bialetti, ha rivoluzionato il modo di preparare il caffè in casa, rendendo accessibile a tutti un rito prima legato quasi esclusivamente ai bar. Oggi è protagonista anche del Moka Day, la giornata internazionale dedicata a questo strumento, che continua a rappresentare uno stile di vita e un’abitudine quotidiana: in Italia è presente in quasi il 90% delle case. Un successo che si riflette anche nel mercato, in crescita a un ritmo medio del 7% l’anno, trainato dal ritorno ai rituali domestici e alla ricerca di autenticità. Il legame degli italiani con il caffè resta fortissimo anche nei consumi: il 64% del prodotto venduto è ancora macinato, destinato proprio alla moka, contro il 24% di capsule e cialde. Ma il caffè non è solo una bevanda: è un ingrediente centrale della cultura gastronomica italiana. Dai grandi classici come il tiramisù fino alle ricette salate, soprattutto nel Sud Italia, il caffè entra nelle preparazioni per arricchire sapori e profumi. Una versatilità che conferma il suo ruolo identitario: non solo nella tazzina, ma anche in cucina, tra tradizione e innovazione. mgg/azn