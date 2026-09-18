ROMA (ITALPRESS) – “Sto molto meglio e finalmente sono a casa!

Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l’affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare”. Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista. L’ex

deputato M5S si trovava a Cuba quando, il 28 agosto scorso, era

stato ricoverato a causa di un forte mal di testa, prima a Santa

Clara e poi a L’Avana.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).