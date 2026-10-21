ROMA (ITALPRESS) – Sarà Andrea Colombo a dirigere Napoli-Roma, gara in programma sabato 24 alle ore 18 e valida per l’8^ giornata del campionato di Serie A. Insieme al fischietto della sezione di Como, al Maradona ci saranno i guardalinee Bindoni e Rossi, il quarto ufficiale di gara Sacchi e gli arbitri Var Aureliano e Meraviglia. Sempre sabato, alle 20.45, in campo una delle due prime della classe. La Lazio di Gattuso, infatti, ospita il Parma all’Olimpico in un match che sarà diretto da Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Domenica alle 12.30 toccherà all’altra capolista, l’Inter di Chivu che ospiterà a San Siro la Fiorentina. Designato per la sfida tra i campioni d’Italia e i viola l’arbitro Maurizio Mariani di Aprilia.

Ad aprire l’8^ giornata sarà l’anticipo di venerdì sera, Torino-Monza, che è stata affidato ad Andrea Zanotti di Rimini. Sabato, oltre a Napoli-Roma e Lazio-Parma, altri due anticipi: alle 15 Cagliari-Bologna (arbitro Kevin Bonacina di Bergamo) e Como-Sassuolo (Davide Di Marco di Ciampino). Domenica, oltre al lunch-match del Meazza, in programma altre 4 partite: alle 15 Atalanta-Frosinone (arbitro Livio Marinelli di Tivoli) e Genoa-Venezia (Simone Sozza di Seregno), alle 18 Lecce-Juventus (Fabio Maresca di Napoli) e alle 20.45 Udinese-Milan (Matteo Marcenaro di Genova).

LE DESIGNAZIONI

Torino – Monza (23/10, ore 20.45) arbitro: Zanotti di Rimini

Cagliari – Bologna (24/10, ore 15) arbitro: Bonacina di Bergamo

Como – Sassuolo (24/10, ore 15) arbitro: Di Marco di Ciampino

Napoli – Roma (24/10, ore 18) arbitro: Colombo di Como

Lazio – Parma (24/10, ore 20.45) arbitro: Arena di Torre del Greco

Inter – Fiorentina (ore 12.30) arbitro: Mariani di Aprilia

Atalanta – Frosinone (ore 15) arbitro: Marinelli di Tivoli

Genoa – Venezia (ore 15) arbitro: Sozza di Seregno

Lecce – Juventus (ore 18) arbitro: Maresca di Napoli

Udinese – Milan (ore 20.45) arbitro: Marcenaro di Genova

– Photo Ipa Agency –

(ITALPRESS).