ROMA (ITALPRESS) – Sarà Daniele Chiffi a dirigere la sfida Bologna-Napoli, in programma domenica alle 15 al Dall’Ara. Insieme al fischietto della sezione di Padova, ad arbitrare la sfida che mette di fronte i rossoblù di Vincenzo Italiano e la capolista di Antonio Conte, ci saranno gli assistenti Bercigli e Yoshikawa, il quarto ufficiale di gara Sozza e gli addetti alla Var Meraviglia e Massa.

In programma anche il derby della Mole. Per Juventus-Torino, fissata per sabato 8 alle 18, è stato designato Luca Zufferli di Udine. Tra le sfide più interessanti anche Parma-Milan di sabato sera. Al Tardini arbitrerà Marco Di Bello di Brindisi. Domenica sera chiuderà il posticipo Inter-Lazio affidato a Gianluca Manganiello di Pinerolo.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELL’UNDICESIMA GIORNATA

Pisa – Cremonese (07/11, ore 20.45) arbitro: Marcenaro di Genova

Como – Cagliari (08/11, ore 15) arbitro: Pezzuto di Lecce

Lecce – Verona (08/11, ore 15) arbitro: Abisso di Palermo

Juventus – Torino (08/11, ore 18) arbitro: Zufferli di Udine

Parma – Milan (08/11, ore 20.45) arbitro: Di Bello di Brindisi

Atalanta – Sassuolo (ore 12.30) arbitro: Crezzini di Siena

Bologna – Napoli (ore 15) arbitro: Chiffi di Padova

Genoa – Fiorentina (ore 15) arbitro: Guida di Torre Annunziata

Roma – Udinese (ore 18.30) arbitro: Collu di Cagliari

Inter – Lazio (ore 20.45) arbitro: Manganiello di Pinerolo

