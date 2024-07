ROMA (ITALPRESS) – “Ho diverse opzioni per sostituire Rabiot (squalificato, ndr), ma non è il momento di parlarne. Se avete informazioni sulla formazione del Portogallo, però, sarei felice di sentirle!”. Appare di buon umore il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Portogallo, in programma domani al Volksparkstadion di Amburgo. “Mbappè contro CR7? Sono due fuoriclasse con un’età diversa ma che possono cambiare le sorti della partita da un momento all’altro. Queste sono partite di alto livello. Entrambe le squadre hanno giocatori che possono fare la differenza. C’è molta qualità, sarà una grande partita”. Rispetto quindi per l’asso portoghese da parte del ct dei transalpini: “Ronaldo ha una grandissima capacità di segnare gol. Ce l’ha e ce l’avrà sempre. Anche se ora è più vecchio, sarà sempre un grande avversario. Leao? Conosco le sue qualità, ha potenza, velocità e può crearci pericoli”. Deschamps ha poi parlato delle poche sostituzioni che ha fin qui effettuato durante le gare: “Non è nel mio stile fare sostituzioni solo per il gusto di farle. E’ vero che non ne ho fatte molte finora. I giocatori in campo non hanno mostrato segni di stanchezza”.

Insieme al selezionatore francese è intervenuto il capitano Kylian Mbappè: “L’Europeo è una competizione serrata. Ogni partita viene decisa da piccoli dettagli. Sia noi che loro puntiamo alla semifinale. Siamo pronti e speriamo di giocare in modo tale da meritarci la vittoria”. Il neo attaccante del Real ha poi aggiunto: “Abbiamo l’ambizione di vincere questo torneo, ma prima l’obiettivo è raggiungere le semifinali. Affrontiamo il Portogallo che è una grande squadra”. Infine, Mbappè ha parlato della sua condizione fisica: “Non credo di essere al 100%. Per essere davvero esplosivo e veloce, ho bisogno di una buona preparazione fisica, che avrò con il mio club quest’estate. Ma questo è un quarto di finale e sono pronto a dare tutto per aiutare la mia squadra. Sfida con Ronaldo? Cristiano è una leggenda, ma non dimentichiamo gli altri giocatori”.

