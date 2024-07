ROMA (ITALPRESS) – Ben sei i giocatori della Spagna campione d’Europa – accolta ieri a Madrid da una folla festante – inseriti dagli osservatori tecnici della UEFA nella “squadra del torneo”, ovvero quella composta dai migliori in ogni ruolo di Euro2024. Nell’undici ideale figurano: Cucurella come terzino sinistro, Rodri e Fabian Ruiz nel cuore del centrocampo, Dani Olmo come trequartista e, ovviamente, come esterni d’attacco i “terribili” Yamal a destra e Nico Williams a sinistra. Con loro completano la “squadra del torneo”: Maignan (Francia) in porta, Walker (inghilterra) terzino destro, Akanji (Svizzera) e Saliba (Francia) al centro della difesa e Musiala (Germania) come falso nove.

