Home Video News Pillole Dermatoscopia, la lente che salva la pelle
Dermatoscopia, la lente che salva la pelle
MILANO (ITALPRESS) - Nel corso di "SkinLongevity", magazine televisivo dell'agenzia Italpress, Antonino Di Pietro intervista Iris Zalaudek, professoressa ordinaria di Malattie Cutanee e Veneree presso l'Università degli Studi di Trieste, direttrice dell'Unità di Coordinamento Operativo Dermatologia e Centri Malattie Sessualmente Trasmesse/HIV all’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina di Trieste. La dermatoscopia uno degli argomenti del colloquio. sat/gsl