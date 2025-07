Dermatite bovina in Sardegna, Todde “Proteggiamo gli allevatori”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Su un tema così delicato per la nostra economia e la nostra identità, abbiamo scelto la strada della trasparenza, della responsabilità e della vicinanza. Di fronte a un’emergenza che colpisce la nostra zootecnia, gli operatori del settore devono avere chiarezza e sostegno ed i cittadini informazioni corrette. La certezza è che stiamo facendo tutto ciò che è necessario per proteggere i nostri allevatori e il patrimonio animale dell’isola”.

Così sui social la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, fa il punto sull’emergenza dermatite nodulare bovina. Tra le azioni principali intraprese la presidente elenca l’attivazione di una task force regionale, oltre al piano di vaccinazione per immunizzare tutti i bovini e bufalini presenti in Sardegna con “300.000 dosi già arrivate all’istituto zoo profilattico per avviare la campagna su tutto il territorio regionale”.

Inoltre la Regione è impegnata nel “reperimento di risorse dall’assessorato all’agricoltura, immediatamente disponibili e altre risorse da stanziare nella variazione di bilancio per anticipare i ristori rispetto ai tempi del Ministero della Salute. Le regole e gli importi saranno condivise con le associazioni di categoria in modo da garantire il danno economico dovuto agli abbattimenti. Inoltre queste risorse serviranno per i contributi diretti alle aziende zootecniche penalizzate dal blocco delle movimentazioni e per potenziare i servizi veterinari a supporto”.

Infine c’è la “gestione delle misure di biosicurezza: zone infette e di sorveglianza, blocco dei movimenti, abbattimento obbligatorio dei capi infetti”. Todde conclude: “La nostra priorità è chiara: fermare la diffusione del virus, proteggere la salute degli animali e difendere un comparto strategico per l’economia della Sardegna. Lo facciamo con determinazione, rispettando le regole europee, mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie e comunicando con trasparenza tutti i passaggi intrapresi. Non ci sono fazioni o colori politici diversi, combattiamo tutti la stessa battaglia in favore della Sardegna. Uniti possiamo vincere anche questa sfida”.

