LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Continua ad aggravarsi il bilancio dell’incidente di Lisbona, dove ieri pomeriggio l’iconica funicolare Gloria è deragliata e si è schiantata contro un edificio in Rua da Glória, vicino ad Avenida da Liberdade: due dei 19 feriti sono morti durante la notte in ospedale, sale così a 17 il numero delle vittime.

A riferirlo questa mattina Margarida Castro Martins, alla guida della Protezione Civile di Lisbona. I feriti sono 21 (di varie nazionalità, tra loro anche una donna italiana, ferita leggermente), di cui 5 in gravi condizioni.

La funicolare, classificata nel 2002 come monumento nazionale, collega Praça dos Restauradores al Bairro Alto ed è una delle principali attrazioni turistiche di Lisbona, dal momento che trasporta oltre tre milioni di passeggeri all’anno.

“Lisbona è a lutto”: ha dichiarato Carlos Moedas, sindaco di Lisbona, giunto sul posto. “Questa è una tragedia senza precedenti nella nostra città. È il momento di agire e di aiutare. Ringrazio tutti per la risposta in pochi minuti. L’unica cosa che posso dire è che è una giornata davvero tragica”.

Il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa ha espresso “profondo rammarico per l’incidente”, in particolare “per i morti e i feriti gravi, nonché per i numerosi feriti lievi”. Il Governo e il Primo Ministro Luís Montenegro “si rammaricano profondamente per l’incidente” e hanno espresso “profonda costernazione e solidarietà alle vittime e alle loro famiglie”. Per il Governo “la priorità immediata” è “l’assistenza alle vittime”, quindi “le autorità competenti svolgeranno a tempo debito le indagini necessarie per determinare le cause di questo deplorevole incidente”.

MATTARELLA “SGOMENTO PER L’INCIDENTE”

“Ho appreso con sgomento la notizia del tragico incidente occorso ieri alla Funicolare della Gloria a Lisbona, causando numerose vittime. Quanto accaduto ha suscitato sentimenti di tristezza e commozione in tutta Italia. In questa dolorosa circostanza partecipiamo con fraterna vicinanza al lutto delle famiglie e dell’amico popolo portoghese, mentre auguriamo pieno successo a quanti sono impegnati nei soccorsi e un pronto ristabilimento ai feriti. A nome della Repubblica Italiana e mio personale le giungano, caro Presidente e amico, le espressioni del più profondo cordoglio e della massima solidarietà”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente della Repubblica Portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa.

IL CORDOGLIO DI MELONI E VON DER LEYEN

“Ho appreso con profondo dolore del tragico deragliamento dell’Elevador da Glória a Lisbona. Desidero esprimere, a nome del Governo italiano e mio personale, sincero

cordoglio e vicinanza al Portogallo, alle famiglie delle vittime e ai feriti coinvolti nell’accaduto”. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Ho appreso con tristezza del deragliamento del famoso “Elevador da Glória”. Le mie condoglianze alle famiglie delle vittime”, scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

