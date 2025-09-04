Funicolare deragliata a Lisbona, le immagini della tragedia / Fotogallery

LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – L’iconica funicolare Gloria di Lisbona è deragliata nella serata di mercoledì 3 settembre e si è schiantata contro un edificio in Rua da Glória, vicino ad Avenida da Liberdade. I morti accertati sono 15. Una ventina invece i feriti, di cui cinque in gravi condizioni. Tra i feriti c’è anche un’italiana. Di seguito una fotogallery della tragedia in Portogallo.
– foto IPA Agency –
