Deposito in fiamme nella notte al porto di Savona, 17 auto coinvolte

SAVONA (ITALPRESS) – I vigili del fuoco di Savona, la notte scorsa, sono intervenuti per l’incendio di 17 auto in un deposito vetture del porto cittadino. Utilizzata dalle squadre schiuma antincendio per abbattere le fiamme. Indagini sono in corso per stabilire le cause del rogo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).