Demanio marittimo, Mancuso “La Calabria può diventare un’apripista nazionale per la direttiva Bolkestein”

CATANZARO (ITALPRESS) – Il vicepresidente della Giunta regionale, Filippo Mancuso, ha presenziato il Comitato tecnico regionale sul demanio marittimo, tenutosi il 14 luglio presso la Cittadella regionale, alla presenza dei sindaci rappresentanti di ANCI Calabria e delle associazioni di categoria dei balneari maggiormente significative. Nel corso dell’incontro sono state esaminate le iniziative necessarie per l’attuazione delle leggi regionali n. 15 e n. 16 del 2026, recentemente confermate nella loro piena legittimità dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I partecipanti hanno condiviso l’opportunità di predisporre linee guida regionali uniformi, finalizzate a fornire ai Comuni costieri una metodologia chiara e condivisa per la valutazione della non scarsità della risorsa spiaggia e la verifica dell’interesse transfrontaliero certo, in conformità ai principi europei e nazionali. L’obiettivo è assicurare un quadro regolatorio stabile, omogeneo e rispettoso della normativa vigente, così da supportare gli enti locali nella gestione delle concessioni demaniali marittime e garantire certezza agli operatori del settore.

“A margine del tavolo tecnico tenuto il 13 luglio al MIT – ha dichiarato il vicepresidente Mancuso – è emerso chiaramente che la Calabria può diventare un’apripista nazionale per la corretta e piena applicazione della direttiva Bolkestein. Il lavoro che stiamo portando avanti, in collaborazione con il Governo, con i Comuni e con le associazioni di categoria, dimostra che è possibile coniugare certezza delle regole, tutela della concorrenza e valorizzazione delle nostre coste. La Regione continuerà a operare con serietà e trasparenza, mettendo a disposizione strumenti tecnici condivisi e garantendo un confronto costante con tutti gli attori coinvolti”.

– Foto Regione Calabria –

(ITALPRESS).