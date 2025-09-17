Delta Air Lines annuncia il primo volo diretto Malta-New York

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Dal 7 giugno 2026 Malta sarà collegata direttamente a New York grazie a Delta Air Lines. Si tratta del primo volo di linea transatlantico operato da una compagnia statunitense verso l’isola, considerato dalle autorità un traguardo storico per il turismo e l’aviazione nazionale.

La scelta è arrivata al termine della “Route Race”, la consultazione interna lanciata dalla compagnia che ha coinvolto circa 150.000 dipendenti e membri del programma fedeltà SkyMiles. Se questi ultimi avevano indicato la Sardegna come destinazione preferita, i dipendenti hanno spinto in massa per Malta.

Delta ha quindi deciso di inserire entrambe le mete nel proprio network. Il collegamento sarà operativo tre volte a settimana da giugno a ottobre, con partenza dall’aeroporto JFK di New York e arrivo all’aeroporto internazionale di Malta. Saranno impiegati Boeing 767-300ER e messi a disposizione quattro classi di cabina, inclusa la suite premium Delta One®. Nel 2023 circa 55.000 turisti americani hanno visitato Malta, tutti con scalo obbligato in hub europei.

Con la nuova rotta, ha sottolineato l’amministratore delegato dell’aeroporto Allan Borg, si realizza “un obiettivo di lunga data” in linea con la strategia di crescita del settore. Il vicepremier e ministro del Turismo Ian Borg ha evidenziato che il collegamento rafforzerà la presenza maltese sul mercato nordamericano e aprirà a nuove opportunità culturali ed economiche. Il Ministero del Turismo ha spiegato che il volo rientra nel piano di attrarre un turismo di fascia alta. L’Autorità per il Turismo di Malta reindirizzerà fondi già destinati agli eventi estivi per promuovere invece il turismo culturale, storico, religioso, artistico e gastronomico.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).