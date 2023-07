ROMA (ITALPRESS) – Vito Dell’Aquila (categoria -58 kg) e Simone Alessio (-80 kg) stanno nuovamente dominando la scena mondiale del taekwondo: i due iridati hanno conquistato il primo posto nel ranking mondiale delle rispettive categorie. L’Italia è diventata l’unica nazione, su 214, ad avere due atleti al primo posto nel ranking mondiale del taekwondo: un risultato eccezionale che sottolinea la forza e la determinazione dei suoi atleti e dello staff tecnico. “Simone e Vito, dopo aver conquistato entrambi il titolo mondiale, portano nuovamente l’Italia in vetta alla classifica – ha dichiarato soddisfatto il presidente Fita, Angelo Cito – Un risultato che ci rende felici e ci ripaga del grande lavoro che ogni giorno facciamo”. Cito ha espresso anche la sua gratitudine per il direttore tecnico, Claudio Nolano, e per tutto lo staff nazionale che ha lavorato duramente per mantenere gli atleti a dei livelli così alti. Con questi successi, l’Italia si sta avvicinando sempre più ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

– Foto Ufficio stampa Federazione italiana Taekwondo –

(ITALPRESS).

