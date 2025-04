ROMA (ITALPRESS) – É iniziata la visita di una folta delegazione di imprenditori sauditi in Italia che si sviluppa su tre forum imprenditoriali e di investimento tra i nostri due paesi, con la partecipazione di rappresentanti del settore pubblico e privato, con l’obiettivo di rafforzare i partenariati economici, di investimento e commerciali.

Questi forum hanno avuto inizio con il primo incontro del Consiglio imprenditoriale saudita-italiano con l’Associazione imprenditoriale lombarda a Milano. Oggi avrà inizio un forum congiunto tra il Consiglio imprenditoriale saudita-italiano e la Federazione degli artigiani e delle piccole e medie imprese (FOCAS), seguito domani da un terzo forum con la Federazione degli imprenditori della regione Piemonte di Torino. Si tratta della prima visita ufficiale del Consiglio in questa importante città industriale, con l’obiettivo di creare partnership tra la parte saudita e quella italiana.

Il premier Giorgia Meloni ha visitato il Regno Saudita lo scorso gennaio e ha incontrato il principe ereditario Mohammed bin Salman ad Al-Ula, dove è stato firmato un accordo per istituire un consiglio di partenariato strategico tra i due Paesi. In questa occasione, Kamel Al-Munajjid, presidente del Consiglio imprenditoriale saudita-italiano, ha dichiarato in un colloquio con Italpress: “Nell’ambito delle crescenti relazioni tra Arabia Saudita e Italia, una delegazione imprenditoriale saudita di alto livello è in Italia per tre giorni, durante una visita alle città di Milano e Torino, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione economica, di investimenti e culturale tra i due Paesi e di aprire nuovi orizzonti per partnership strategiche e sostenibili”.

Al-Munajjid ha aggiunto: “La visita che faremo dal 28 al 30 aprile 2025 è organizzata congiuntamente dal Consiglio imprenditoriale italo-saudita, dal Ministero degli investimenti e dall’Ambasciata saudita a Roma, in collaborazione con istituzioni italiane, tra cui la Federazione degli imprenditori della Regione Lombardia, la Federazione degli artigiani e delle piccole e medie imprese e la Federazione degli imprenditori della Regione Piemonte”.

Secondo Al-Munajjid, la delegazione è la più grande delegazione imprenditoriale saudita a visitare l’Italia fino ad oggi, composta da 100 persone, tra cui più di 20 rappresentanti di ministeri e agenzie governative, nonché dirigenti del settore privato provenienti da diversi settori, tra cui energie rinnovabili, produzione avanzata, logistica, turismo, alimentazione, agricoltura, immobiliare, sanità e tecnologie moderne. Al-Munajjid ha sottolineato che i tre forum si concentrano su temi moderni dell’economia della conoscenza, come la trasformazione industriale, l’energia sostenibile, le città intelligenti, l’innovazione e le catene di fornitura, oltre a incontri bilaterali e visite sul campo ad aziende e progetti italiani leader.

Ha poi aggiunto: “Alla luce della profonda trasformazione che il Regno sta vivendo in linea con la Vision 2030, l’Arabia Saudita accoglie con favore partner internazionali dotati di visione, innovazione e qualità. Grazie alla sua profonda competenza nel design, nell’ingegneria e nell’industria, l’Italia è un partner naturale per il percorso del Regno verso il futuro”.

Il funzionario saudita ha spiegato che gli ambiti di cooperazione tra i due Paesi non si limitano all’economia, poiché si è assistito a uno sviluppo significativo degli scambi culturali dopo la firma di un memorandum d’intesa tra i due ministeri della cultura nel 2023, che ha contribuito all’avvio di progetti congiunti nei settori del design, dei musei, delle arti e del cinema. Ha sottolineato che questa integrazione culturale arricchisce l’aspetto economico e gli conferisce una profonda dimensione umana. Al-Munajjid ha sottolineato la sua fiducia nel fatto che i tre forum segneranno una nuova e distintiva pietra miliare nelle relazioni tra Arabia Saudita e Italia, non solo a livello di scambi commerciali, ma anche nella costruzione di ponti di cooperazione integrata tra cultura, industria e ambizioni condivise.

Ha affermato: “L’Italia è un partner strategico del Regno e oggi più che mai abbiamo bisogno di un pensiero condiviso, di una pianificazione a lungo termine e di partnership che vadano a vantaggio delle generazioni future di entrambi i Paesi”. L’esponente Saudita ha affermato: “Il numero di aziende italiane nel Regno ha superato le 200, ma ci troviamo ad affrontare alcune sfide, tra cui la mancanza di consapevolezza. Molte piccole e medie imprese italiane non sono sufficientemente consapevoli delle vaste opportunità disponibili in Arabia Saudita. Ciò di cui abbiamo disperatamente bisogno è una migliore comunicazione e una maggiore consapevolezza”.

