CATANZARO (ITALPRESS) – “Il governo ha dimostrato tempestività e attenzione concreta verso i territori colpiti dal ciclone Harry. Dopo i primi 100 milioni di euro stanziati per fronteggiare le primissime emergenze, sono stati destinati oltre un miliardo di euro a Calabria, Sicilia e Sardegna. È un intervento significativo, che rappresenta un sostegno reale per cittadini e imprese duramente provati, e che consente di avviare un percorso serio di ristoro dei danni e di ripartenza economica. Come Regione continueremo a operare in stretta sinergia con l’esecutivo nazionale e con la Protezione Civile, anche alla luce della nuova ondata di maltempo che ha interessato la Calabria nei giorni scorsi, per assicurare ai nostri cittadini risposte rapide, efficaci e all’altezza delle difficoltà affrontate”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).