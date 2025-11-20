Home Video News Ambiente Decarbonizzazione delle reti gas, a Enlit 2025 il progetto Hyround di Italgas
BILBAO (SPAGNA) (ITALPRESS) - Dalla Sardegna alla Spagna. In occasione di Enlit - il principale evento europeo che si occupa di transizione energetica, digitalizzazione e decarbonizzazione che quest'anno si svolge a Bilbao - Italgas ha portato la propria esperienza in tema di decarbonizzazione delle reti gas illustrando il progetto Hyround, l’impianto di produzione di idrogeno verde recentemente entrato in funzione a Sestu, Cagliari, il primo in Italia collegato direttamente a una rete di distribuzione cittadina. mec/fsc/gsl