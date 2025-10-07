MILANO (ITALPRESS) – È ufficialmente partito il tour de Il Volo in America Latina, tutto sold out, con il debutto a Rio de Janeiro, seguito da una data a Belo Horizonte. I concerti brasiliani e continueranno questa sera, 7 ottobre, a Curitiba, e domani, 8 ottobre, a Porto Alegre. Seguiranno tre concerti a San Paolo nelle date 10, 11 e 12 ottobre. Il tour Latam proseguirà con una tappa il 14 ottobre a Buenos Aires (Argentina), il 16 ottobre a Santiago de Chile (Cile) e il 18 ottobre a Lima (Perù). Nei prossimi giorni sarà annunciata la seconda parte del tour Latam, che replicherà alcune tappe già toccate e ne aggiungerà di nuove a marzo 2026.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble continuano a portare la musica italiana e i loro brani inediti all’estero, confermando il ruolo di ambasciatori della tradizione musicale italiana nel mondo. A partire dal 2 novembre e fino alla fine dell’anno, Il Volo sarà protagonista del tour Live in concert, che toccherà le principali capitali europee, tra cui Vienna, Berlino, Monaco di Baviera, Praga, Budapest, Parigi, Madrid e tante altre. A dicembre del prossimo anno il trio tornerà in Italia con LIve nei palasport 2026 (prodotto da MT Opera & Blues e Friends & Partners), cinque nuovi appuntamenti nei principali palazzetti. Il Volo partirà il 7 dicembre 2026 da Milano @ Unipol Forum, e proseguirà il 12 dicembre a Firenze @ Nelson Mandela Forum, il 17 dicembre a Roma @ Palazzo dello Sport, il 19 dicembre a Torino @ Inalpi Arena, e concluderà il tour il 20 dicembre a Bologna @ Unipol Arena. Sarà un’occasione unica per assistere dal vivo alle straordinarie performance di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, che chiuderanno l’anno con una serie di appuntamenti all’insegna della tradizione musicale italiana.

