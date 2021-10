POTENZA (ITALPRESS) – La Giunta regionale della Basilicata ha approvato un disegno di legge che riconosce la legittimità di debiti fuori bilancio per 6 milioni e 207 mila euro.

Il provvedimento, che passa ora all’esame del Consiglio regionale per la definitiva approvazione, è stato assunto sulla base delle previsioni normative dell’art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 e riguarda debiti afferenti a sentenze esecutive del Tribunale di Potenza per le quali il tesoriere ha già dovuto anticipare le risorse.

“Per sanare la pesante eredità del passato -afferma il presidente della Regione Vito Bardi – continuiamo con la nostra azione di riconoscimento di debiti fuori bilancio. Come richiesto dalla Corte dei Conti diamo corso ai necessari provvedimenti di risanamento e riequilibrio dei conti della Regione, gravati da situazioni pregresse che hanno contribuito alla non facile situazione finanziaria attuale”.

(ITALPRESS).