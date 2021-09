NAPOLI (ITALPRESS). “Noi prevediamo una serie di investimenti su temi di competenza regionale. Un polo pediatrico regionale con il nuovo Santobono, pensiamo a un investimento della regione di oltre 200 milioni di euro. Pensiamo a progetti di riqualificazione urbanistica. Non si è mossa una foglia nella città di Napoli, il mio auspicio è che la nuova amministrazione possa, in collaborazione anche con la Regione, disegnare un progetto che guardi davvero all’Europa e al futuro”. Lo ha detto il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine dell’incontro con il candidato sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, sostenuto nella sua battaglia elettorale proprio dal governatore oltre che dai partiti Pd e Movimento 5 Stelle. “Sapete – afferma De Luca – che abbiamo già in corso progetti di riqualificazione del nodo di piazza Garibaldi e di Porta Nolana: pensiamo di realizzare lì la nuova sede della Regione con un grande progetto di architettura contemporanea. Poi abbiamo Bagnoli, l’area ex Nato e altri grandi progetti di trasformazione urbana che possono dare respiro all’economia e creare una moderna identità alla città di Napoli”.

“Draghi ha detto che il nuovo sindaco avrà in carico la ‘questione Bagnolì? Credo che sia una minaccia nei confronti del nuovo sindaco – scherza il governatore De Luca – E’ il momento di mettere mano seriamente a Bagnoli – prosegue – è una cosa che grida vendetta, sono trent’anni che stiamo a fare chiacchiere al vento. Stiamo parlando di una delle aree più belle al mondo, si può fare un progetto di trasformazione urbana di livello europeo. Questo è l’auspicio di tutti, per quello che mi riguarda saremo a piena disposizione della nuova amministrazione di Napoli”.

(ITALPRESS).