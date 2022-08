NAPOLI (ITALPRES) – “Spegnete la televisione quando parlano della sanità campana. Ormai siamo in campagna elettorale, date per scontato che qualche criticità che c’è al Cardarelli viene moltiplicata per dieci rispetto a quello che avviene in tanti pronto soccorso del Nord e del Paese”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social settimanale.

– foto: xc9

(ITALPRESS).