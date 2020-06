“Un somaro politico che ha ripreso a ragliare”. E’ la replica del governatore della Campania Vincenzo De Luca al segretario della Lega Salvini, ai commenti sul caso dei

tifosi scesi in piazza a festeggiare la vittoria del Napoli in Coppa Italia. Nel corso di una diretta streaming De Luca ha aggiunto: “In tutta Italia e nel mondo sarebbe successa la stessa cosa, ma siccome e’ capitato a Napoli “il cafone – dice De Luca in

riferimento a Salvini – ha ritenuto di fare dei commenti e ha dimostrato di essere davvero tre volte somaro. Primo perchè se uno organizza il 2 giugno una manifestazione a Roma in violazione di tutte le norme di distanziamento, insieme alla vispa Teresa, e poi si permette di dire che il governatore De Luca non è

intervenuto riguardo alla festa dei tifosi del Napoli ha la faccia come il suo fondoschiena, peraltro usuarato. Secondo motivo di ‘ciucciaria’, direbbe De Filippo, è giusto il caso di ricordare a questo somaro geneticamente puro l’obbligo di garantire le norme nazionali sul distanziamento ricade sul Viminale e sul Prefetto, ma questo l’uomo di Neanterthal lo ignora”.

“Abbiamo presentato ieri al governo un piano ospedaliero rimodulato sulla base delle esigenze proposteci. Il nuovo piano ospedaliero campano prevede 837 posti di terapia intensiva, raddoppiamo quasi la capacità, e che nessun imbecille ci venga a dire che poi questi posti letto sono vuoti: la programmazione delle terapie intensive la si fa quando non ci sono i malati” ha continuato De Luca nel suo vieo parlando dellasanità Campana. “Altri 406 posti – prosegue – di semintensiva; avremo reparti ed ospedale dedicati al Covid, in maniera tale che possa partire l’attività ordinaria negli ospedali senza nessun problema. In caso di peggioramento della situazione epidemica ci siamo dotati di 1100 posti da riservare al Covid, cioè quasi il doppio dei posti letto utilizzati nei mesi scorsi, quando c’era il picco di epidemia in Campania. Ci stiamo preparando rispetto all’ipotesi pessimistica che ci viene dai virologi ed epidemiologi”.

