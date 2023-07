NAPOLI (ITALRPESS) – “E’ stato un incontro cordiale e proficuo quello avuto oggi con il nuovo Questore di Napoli Maurizio Agricola. E’ stata l’occasione per avviare la massima collaborazione istituzionale e per un primo approccio comune alle problematiche della criminalità e della sicurezza. Al nuovo Questore i migliori auguri di buon lavoro”. Lo scrive su Facebook il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che commenta così il summit avuto in giornata con Maurizio Agricola, da pochi giorni nominato Questore di Napoli.

Foto: ufficio stampa regione Campania

(ITALPRESS).