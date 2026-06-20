ANTONY (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Dream Team non finisce mai: l’Italia del fioretto femminile batte la Francia “in trasferta”, in una finale dominata con il punteggio di 45-31, e si laurea campione d’Europa ad Antony 2026. Nella quinta giornata dei Campionati Europei 2026 suona ancora l’Inno di Mameli a Sud di Parigi: Arianna Errigo, Martina Batini, Anna Cristino e Martina Favaretto sono le componenti del quartetto d’oro che oggi sulle pedane transalpine ha scritto un’altra pagina di storia. Titolo continentale a squadre per tre militari dell’Arma dei Carabinieri (il vice brigadiere Errigo, l’appuntato scelto Batini e il carabiere Cristino) e per un appartenente alle Fiamme Oro (Favaretto). E’ il quinto titolo continentale consecutivo per le fiorettiste azzurre nella prova a squadre, il 17° di sempre, ed è arrivato con una prestazione strepitosa, comandando tutti gli assalti. Ammesse ai quarti di finale per diritto di ranking, le ragazze del Commissario tecnico Simone Vanni, affiancato in panchina dal maestro Alessandro Puccini, hanno esordito con personalità contro la Polonia, sconfitta con il risultato di 45-27. Ancor più netto è stato il successo in semifinale sull’Ucraina, con il verdetto di 45-22, che ha consegnato alle azzurre il pass per l’ultimo atto. In finale, contro la Francia padrona di casa e supportata dal pubblico di Antony, non c’è stato scampo per le transalpine: sempre avanti nel punteggio, sempre in controllo del match, le fiorettiste italiane hanno trionfato con il punteggio di 45-31. “E’ stata una giornata straordinaria. Vittorie così larghe danno l’illusione che sia stato facile conquistare l’oro, e invece abbiamo saputo lottare da vera squadra. E poi abbiamo sconfitta la Francia in casa sua, riscattando la sconfitta dello scorso anno al Mondiale”, ha detto il ct Simone Vanni. Un oro, il terzo della spedizione guidata dal Presidente federale Luigi Mazzone e dal Capo delegazione Francesco Montini, che consente all’Italia di volare in vetta al Medagliere per nazioni a una giornata dal termine della rassegna continentale. Ha chiuso invece al quarto posto il team azzurro degli sciabolatori, schierato con Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre. La squadra del ct Andrea Terenzio, affiancato dal maestro Leonardo Caserta, ha debuttato negli ottavi superando per 45-19 l’Azerbaijan. Nei quarti, in una sfida non semplice ma sempre condotta nel punteggio, gli azzurri hanno battuto 45-40 la Polonia. Lo stop per l’Italia è arrivato in semifinale contro l’Ungheria, che è riuscita ad allungare nel momento decisivo chiudendo sul 45-36 in proprio favore prima di laurearsi campione d’Europa. Nella finale per il bronzo, gli sciabolatori italiani hanno perso per 45-32 contro la Francia (oro all’Ungheria, argento alla Romania), che ha lasciato ai piedi del podio un quartetto molto giovane e costretto a fare a meno del capitano Luca Curatoli, infortunato. “Non dobbiamo preoccuparci ma occuparci della situazione – il commento del Commissario tecnico Terenzio – C’è tanto rammarico per la medaglia sfiorata ma anche la consapevolezza che con il lavoro che stiamo portando avanti potremo crescere sia schermisticamente che nell’atteggiamento”. Domani, nella sesta e ultima giornata dei Campionati Europei Assoluti di Antony 2026, il programma si chiuderà con le gare a squadre di fioretto maschile e spada femminile. Per l’Italia del ct Simone Vanni saranno in pedana i fiorettisti Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi (al posto dell’infortunato Tommaso Martini), esordio nei quarti di finale contro la vincente di Gran Bretagna-Belgio. Il team delle spadiste, guidate dal ct Dario Chiadò, si schiererà invece con Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Gaia Caforio, che debutteranno negli ottavi affrontando la Gran Bretagna.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

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