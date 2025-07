De Luca “Gergiev a Caserta? No a logiche di preclusione”

NAPOLI (ITALPRESS) - “In questo momento stanno parlando con quello che decide, che non è un direttore d'orchestra, ma si chiama Putin. E ci stanno parlando tutti quanti, da Macron a Trump, agli invitati di Trump, con grande cordialità. Cosa proponete? Di chiudere anche i canali di comunicazione con Putin?”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che a margine di una conferenza stampa a Napoli replica ai cronisti che gli chiedono risposte dopo l’appello lanciato da Julija Navalnaja, moglie di Aleksej Navalny, La nostra linea sulle vicende dell'Ucraina è quella che abbiamo annunciato tre anni fa: Putin è colpevole e rimane colpevole. L'Occidente non è innocente perché non ha fatto nulla per impedire l'invasione dell'Ucraina. Siamo solidali con il popolo ucraino, abbiamo accolto migliaia di cittadini dell'Ucraina nel nostro territorio, abbiamo dato prove di solidarietà. Non intendiamo accettare logiche di preclusione o di interruzione del dialogo, perché questo non aiuta la pace. xc9/pc/red