NAPOLI (ITALPRESS) – “Complessivamente, solo sul trasporto sul ferro in Campania, noi della Regione investiamo 5 miliardi di euro, per l’acquisto di treni nuovi, per migliorare la sicurezza sulle linee e per rifare le stazioni”. Lo afferma il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a margine del convegno “L’esperienza della Campania nello sviluppo di servizi di mobilità integrata”, appuntamento organizzato a Napoli dal Consorzio Unico Campania in collaborazione con TTS Italia, l’Associazione Nazionale per i Sistemi Intelligenti di Trasporto.

“Il 25 di questo mese – dice il governatore – inauguriamo la nuova stazione di Porta Nolana per completare le opere strutturali. A questo si aggiunge un programma ambiziosissimo di rinnovo di tutto il parco degli autobus pubblici: Eav, Air, veramente siamo all’avanguardia in Italia. Oggi – prosegue De Luca – inauguriamo un altro servizio che partirà in pieno il primo gennaio: non avremo più soltanto il biglietto cartaceo, che rimarrà ancora anche perchè abbiamo una parte di utenti che non ha familiarità con la digitalizzazione, ma introduciamo anche un titolo unico per il trasporto pubblico della Regione Campania, cioè un biglietto che ha la possibilità di far viaggiare i nostri concittadini su tutte le linee e su tutti i mezzi. Siamo davvero all’avanguardia da questo punto di vista e siamo orgogliosi del lavoro che è stato fatto”, conclude De Luca.

