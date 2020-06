NAPOLI (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto visita al Banco Alimentare Campania Onlus a Fisciano, la struttura che la Regione Campania supporta per la distribuzione delle eccedenze alimentari”. Lo scrive su facebook il governatore della Campania Vincenzo De Luca. “In questi mesi difficili è stato fatto un lavoro straordinario, che ha coinvolto 210 comuni: sono stati offerti quasi 150mila pasti e distribuiti circa 217mila pacchi alimentati alle persone più povere.

Vogliamo intensificare questi sforzi per aiutare i più bisognosi, in collaborazione col Banco Alimentare e tutte le associazioni di volontariato. E’ una delle cose belle che stiamo facendo.

La Regione Campania al fianco degli ultimi” continua De Luca.

“L’emergenza COVID-19 ha fatto aumentare quasi del 50% la richiesta di aiuti di generi alimentari. Il Banco Alimentare, insieme a tante altre associazioni, ha fatto un lavoro straordinario per aiutare migliaia e migliaia di nuclei familiari in difficoltà e le persone indigenti. Per questo ringraziamo tutti i volontari che quotidianamente rendono possibile questa attività col loro impegno e la loro dedizione.

Noi abbiamo sostenuto, e continueremo a farlo, questo grande sforzo. La Campania è la Regione della solidarietà” conclude De Luca.

(ITALPRESS).