ROMA (ITALPRESS) – “Attorno a questo tema c’è una sensebilità enorme. Per i più giovani questo tema è sensibilissimo. Salvini e la Lega non vogliono alcuna norma in questo campo. Tant’è che l’alleato principale di Salvini è Orban”, lo ha detto il segretario del Partito Democratico Enrico Letta intervistato a In Onda su La7 a proposito del Ddl Zan. “Salvini cerca solo argomenti per dare la colpa ad altri. Io preferisco la coerenza ai giochetti. Sono sette mesi che questo provvedimento è bloccato”, ha aggiunto Letta. “Non capisco la posizione di Italia Viva che al tempo facendo un lavoro di merito con l’onorevole Annibali e Scalfarotto si sono impegnati sul Ddl. Poi all’improvviso hanno cambiato idea tre giorni fa”, ha spiegato il segretario Pd. “Questo testo passa esclusivamente con i voti di quelli che hanno approvato il Ddl Zan alla Camera. Quella dev’essere la stessa maggioranza che lo voterà in Senato e il Pd non chiederà il voto segreto su nessun emendamento”, ha proseguito. “Il concetto sull’identità di genere contenuto nel Ddl Zan è condiviso da diciassette capi di Stato e di governo tra cui il nostro – ha detto ancora Letta – Nel Ddl Zan ci sono tutte le garanzie costituzionali e non è vero che va contro il concordato con il vaticano. Mi assumo la responsabilità di dire che se lo approviamo così daremo una norma di rispetto e civiltà altrimenti ci sono soltanto dei giochini politici per affossarla quella norma”.

(ITALPRESS).