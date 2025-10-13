Ddl semplificazioni, Fiaip “Bene la norma sugli immobili da donazione”

ROMA (ITALPRESS) – La Fiaip plaude al via libera del Senato al Ddl Semplificazioni, in particolare all’attesa modifica degli articoli 561 e 563 c.c. che intervengono sulla disciplina dell’azione di restituzione degli immobili donati nei confronti dei terzi acquirenti. Nel testo approvato in Senato viene eliminata l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti dal donatario sostituendola con un sistema di compensazione economica. In particolare, con la modifica all’art. 561 c.c., la novella chiarisce che i pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato i beni ricevuti in donazione restano efficaci, anche in caso di vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, mentre con la modifica all’art. 563 c.c. si stabilisce che il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione non pregiudica i diritti reali dei terzi che abbiano acquistato dal donatario.

“Questa riforma, da anni richiesta dal notariato e da sempre sostenuta dalla nostra Federazione, potrebbe finalmente giungere a compimento, eliminando un ostacolo normativo che ha gravemente condizionato il mercato immobiliare italiano – dichiara Fabrizio Segalerba, presidente Fiaip – Ora auspichiamo che alla Camera non ci siano sorprese affinché, quanto prima, il provvedimento diventi legge e gli immobili con provenienza donativa tornino finalmente liberamente trasferibili salvaguardando gli acquirenti in caso di reclamo dell’eventuale erede legittimario”, conclude.

