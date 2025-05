Dazi, Tajani “Bisogna avere pazienza, serve essere determinati”

CITTÀ DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – “Lavoriamo, bisogna avere pazienza, essere certosini e determinati”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che non ha voluto commentare le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale in un messaggio su Truth aveva “raccomandato” dazi del 50% per l’Ue dal primo giugno.

“No comment. Aspettiamo il colloquio che avrà oggi pomeriggio il commissario europeo Sefcovic con i suoi interlocutori statunitensi per capire esattamente come stanno andando le trattative”, ha detto Tajani, che si trova in Messico in visita ufficiale, interpellato dai giornalisti.

“Io ho avuto un lungo colloquio con lui (Sefcovic) oggi, gli ho ribadito qual è la posizione italiana, dobbiamo assolutamente arrivare ad un accordo e impedire qualsiasi guerra commerciale, l’obiettivo è dazi zero, per un mutuo vantaggio. L’obiettivo e il grande sogno sarebbe quello di un grande mercato, come ho detto anche qui, la città del Messico, un grande mercato che comprenda tutta la media del Nord, il Messico, gli Stati Uniti, il Canada e l’Europa”, ha aggiunto Tajani.

– Foto IPA Agency –

