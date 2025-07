Dazi, Schlein “Strategia arrendevole di Meloni è stata fallimentare”

ROMA (ITALPRESS) - "È difficile essere ottimisti nel momento in cui in mezzo a un negoziato, che sosteniamo fortemente, per sventare la guerra commerciale arriva una lettera che minaccia dazi al 30% dal 1 agosto. Sarebbero devastanti per la nostra economia, sarebbe un disastro. La strategia troppo arrendevole di Giorgia Meloni si è rivelata fallimentare". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di una conferenza stampa.