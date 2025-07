Dazi, Salvini “Occorre trattare, se qualcuno si sede al tavolo con Trump parlando di ‘bazooka’ finisce male”

ROMA (ITALPRESS) – “È chiaro che i dazi non sono mai una buona notizia, non penso che l’Europa possa infilarsi in una guerra commerciale con Stati Uniti e Cina che la vedrebbe sicuramente perdente, quindi occorre calma, buon senso, occorre trattare”. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, a margine dell’apertura al traffico del nuovo collegamento autostradale a Tor Vergata. “Rido o tremo all’idea che qualcuno si sieda al tavolo con Trump parlando di “bazooka”, perché la “trattativa finisce male”, aggiunge.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).