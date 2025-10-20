Dazi, Lollobrigida “Dialogo in corso con gli Usa per l’export della pasta italiana”

MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo un dialogo in corso con gli Stati Uniti per cercare di arrivare ancora di più a migliorare quello che è il sistema tariffario di import verso gli Stati Uniti, che oggi è al 15%”. Lo ha precisato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine di una visita a Host Milano 2025 nei padiglioni di Fiera Milano Rho.

Altra questione, invece, ha aggiungo il ministro “è l’assistenza che stiamo dando alle aziende che sono coinvolte, come avviene da 20 anni a questa parte, in contenziosi legali nei quali si rischia un aumento delle tariffe che però non c’entrano niente con gli accordi di carattere commerciale”. Sulla filiera della pasta “ci abbiamo lavorato molto, abbiamo lanciato delle campagne negli ultimi due anni, molto efficaci, l’ultima delle quali con la nazionale femminile di volley diventata campione del mondo, una campagna che continuerà anche in questi giorni con volley italiano e pasta italiana campioni del mondo. Siamo i primi produttori del pianeta come qualità, inarrivabili”, ha concluso Lollobrigida.

La qualità dell’agroalimentare “diventa all’interno della ristorazione un valore aggiunto che poi si può ripartire all’interno della filiera premiando i produttori iniziali. Noi consideriamo la filiera nel suo complesso, dalla produzione fino alla distribuzione”, ha precisato. “Quindi queste iniziative”, come Host “valorizzano la parte finale, quella di un settore strategico per noi, a cui abbiamo dedicato tanta attenzione, che ci vede i protagonisti nel mondo”. Lollobrigida ha poi sottolineato che “è probabilmente la nostra rete di distribuzione più forte, più capace di rendere le nostre eccellenze acquistabili a giusto valore. E questo è l’obiettivo che ci siamo posti”, ha concluso.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).