Dazi, Lollobrigida “A rischio l’alleanza con gli Usa”

ROMA (ITALPRESS) – Tra una settimana potrebbero scattare dazi del 200% sul vino, “la prospettiva è allarmante, ma l’amministrazione Usa mi sembra abbia già reso meno rigida la sua posizione”. A dirlo il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che in un’intervista al quotidiano “La Stampa” risponde “certo, è normale” alla domanda se i dazi rischiano di incrinare l’alleanza Ue-Usa.

“L’Ue è l’unica titolata a trattare su questo fronte e noi sosteniamo pienamente il commissario Maros Sefcovic, che ora è a Washington per negoziare. L’importante – aggiunge – è che quel tavolo non si trasformi in un moltiplicatore di aggressività. Si deve trovare un compromesso virtuoso, perchè solo il mercato comune può renderci entrambi più forti”. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo ad “Agricoltura è”, è stato duro sui dazi.

“Sono culturalmente inaccettabili – concorda Lollobrigida -. Illogici, se vengono applicati tra alleati che dovrebbero invece crescere insieme. Le parole del Capo dello Stato sono pienamente condivisibili. Ora ci sono delle schermaglie, con approcci più o meno comprensibili, ma lo spazio per negoziare è aperto”.

