Davì “Suzuki Marine da Palermo a Capo Nord, pronti verso l’Oriente”

PALERMO (ITALPRESS) - Sessanta ore di navigazione ininterrotta per celebrare sessant’anni di storia: Suzuki Marine sceglie Palermo tra le tappe in cui rendere omaggio a un percorso fatto di innovazione e passione, ma anche di attenzione a temi delicati come l’ambiente e la sostenibilità: in tal senso il ‘Suzuki Raid 60 Anniversary’, presentato all’Ibis Styles Hotel di Palermo, sarà un’occasione per coinvolgere i partecipanti in un clima di competizione e attenzione alla sicurezza in mare. Sergio Davì, comandante e ambassador di Suzuki Italia dal 2012: il rapporto, racconta, “è nato con una prima avventura da Palermo a Capo Nord; nel 2017 è toccato al Brasile con Recife e Natal, poi New York passando dalla Groenlandia, Los Angeles passando da due oceani e dal canale di Panama e adesso ci stiamo preparando a una nuova avventura verso Oriente”. xd8/vbo/mca3 (ITALPRESS)