Datacontact, a Matera celebrati i 25 anni di attività

ROMA (ITALPRESS) - "Volti al Domani, il futuro che diventiamo" è il tema scelto per celebrare a Matera i 25 anni di Datacontact. Fondata nel 2001 Datacontact, si legge in un comunicato stampa, mette a disposizione le sue competenze per committenti pubblici e privati nella progettazione e gestione di servizi di assistenza, informazione e customer care. abr/gtr (Fonte video: TRM Network)